الأرصاد توضح حالة الطقس غدًا

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، متابعة للحالة الجوية من خلال الأقمار الصناعية عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك".



وأضح البيان، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المتوسطة والمرتفعة علي غرب البلاد يصاحبها البرق والرعد احيانا، وقد يصاحبها سقوط الامطار عندما تتغير اتجاهات الرياح وتتوافر كميات رطوبة مناسبة.



وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد متأثرة بكتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من جنوب الجزيرة العربية أحيانًا، وأحيانًا أخرى من الصحراء الغربية، والتي تسبب ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أنه بالأمس شهدنا انكسار في درجات الحرارة ووصلت درجات الحرارة على القاهرة لـ 39-40 درجة مئوية، واليوم اتجاهات الرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية، تسببت في مزيد من ارتفاع درجات الحرارة ووصول درجة الحرارة على القاهرة اليوم لـ 42 درجة.



ونوه مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، بأن الموجة الحارة تستمر اليوم وغدًا، على أن نشهد انكسار لهذه الموجة شديدة الحرارة يوم الاثنين المقبل وحتى نهاية الأسبوع لتصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة والوجه البحري من 34-36 درجة، وعلى السواحل الشمالية 329-30 درجة، و36-37 درجة على شمال الصعيد، و40-41 على جنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة جدًا اعتبارًا من الأحد وحتى الأربعاء المقبل على مناطق متفرقة من شمال البلاد والقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

