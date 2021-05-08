مفاجأة الحلقة الـ 26.. "زاهي العتال" على قيد الحياة في ملوك الجدعنة

شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".



صدم المخرج أحمد خالد موسي، الجمهور في حلقة اليوم من المسلسل بظهور عمرو عبدالجليل "زاهي العتال" في آخر الحلقة، ونجاته من الموت بعدما قام سفينة وسرية بالقائه في البحر.



ويتضح أن "العتال" هو وراء عملية سرقة "سرية" وسرقة "سفينة"، ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة محاولة انتقام العتال من "سرية وسفينة.



وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.





مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

