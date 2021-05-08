أفغانستان: ارتفاع أعداد ضحايا انفجارات كابول إلى 25 قتيلا و20 مصابا

هزّ انفجار عنيف منطقة دشت بارشى فى العاصمة كابول بأفغانستان، بعد ظهر السب، ووقع الانفجار بالقرب من مدرسة ثانوية للبنات تسمى مدرسة "سيد الشهداء".





وأوضح المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، طارق عريان، أن ما لا يقل عن 25 شخصًا قُتلوا وأصيب 52 آخرون في الانفجار، وتابع عريان أن عدد الضحايا قد يرتفع، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.





ووفقًا لموقع تولو نيوز الأفغاني، وقع الحادث عندما كان الطلاب يغادرون المدرسة. وقال إبراهيم، مدرس: "وقع انفجار سيارة مفخخة في البداية، ثم وقع انفجاران آخران بالقرب من مدرسة البنات في كابول". وأضاف أن غالبية الضحايا من الفتيات.





بينما نفى المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في رسالة لوسائل الإعلام ضلوع الحركة في الانفجار.







