كارتيرون يكشف سر انتظام الزمالك في معسكر مبكر قبل القمة

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سر قراره بالانتظام في معسكر قبل مباراة القمة أمام الأهلي بـ 48 ساعة.

وقال المدير الفني للفريق في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "قررت الانتظام في معسكر مبكر كي يتم تجهيز اللاعبين بأفضل صورة للمباراة، وسنرتب مواعيد نوم اللاعبين ونركز على تغذية اللاعبين قبل المباراة كي يكونوا في أفضل حالة استعدادا للقمة".

وشدد كارتيرون على أن هناك حالة من التركيز لدى الجميع قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي في ظل أهمية المباراة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.