Advertisements

كارتيرون يكشف سر انتظام الزمالك في معسكر مبكر قبل القمة

السبت 08/مايو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements

 

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سر قراره بالانتظام في معسكر قبل مباراة القمة أمام الأهلي بـ 48 ساعة.

وقال المدير الفني للفريق في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "قررت الانتظام في معسكر مبكر كي يتم تجهيز اللاعبين بأفضل صورة للمباراة، وسنرتب مواعيد نوم اللاعبين ونركز على تغذية اللاعبين قبل المباراة كي يكونوا في أفضل حالة استعدادا للقمة".

وشدد كارتيرون على أن هناك حالة من التركيز لدى الجميع قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي في ظل أهمية المباراة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يفجرها: موسيماني سيرحل عن الأحمر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية بمطار القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

وسط مفاجآت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

تعليق مفاجىء من زيدان حول مستقبله مع ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يوم

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ يوم

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ يوم

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على عقوبة عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:32 م

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

01:32 م

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

تعليق مفاجىء من زيدان حول مستقبله مع ريال مدريد

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي