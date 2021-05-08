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ترتيب الدوري الإسباني عقب تعادل أتلتيكو مدريد وبرشلونة اليوم

السبت 08/مايو/2021 - 09:15 م
ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
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اشتعلت المنافسة على ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، بين أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة الذين ينافسون على لقب المسابقة الغالية، التي لم يحسمها أي فريق.

ترتيب الدوري الإسباني

وأهدى فريق أتلتيكو وبرشلونة اليوم السبت ريال مدريد فرصة ذهبية لانتزاع صدارة ترتيب الدوري الإسباني حيث تعادلا بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعتهما اليوم.

موقف جدول ترتيب الدوري الإسباني

وتعادل أتلتيكو مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني وبرشلونة صاحب المركز الثاني والوصافة، سلبياً في المباراة التي جمعت بينهما في الأسبوع الـ35 من المسابقة، والتي استضافها "كامب نو".

أتلتيكو يتصدر ترتيب الدوري الإسباني

وتصدر أتلتيكو ترتيب ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة مؤقتاً، ويأتي برشلونة في المركز الثاني بـ75 نقطة، بعد خوضهما 35 مباراة، في حين يأتي الريال ثالثاً.

ريال مدريد في ترتيب الدوري الإسباني

ويحتاج فريق ريال مدريد إلى الفوز على إشبيلية في المباراة التي ستجمعهما يوم غد الأحد، ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني حيث لديه 74 نقطة ولعب 34 مباراة فقط.

ريال يتصدر ترتيب الدوري الإسباني حال فوزه

ويسعى أبناء زيدان إلى الفوز في مباراة الغد على إشبيلية للوصول إلى النقطة 77 وهي نفس عدد نقاط أتلتيكو متصدر ترتيب الدوري الإسباني إلا أن فارق المواجهات المباشرة بينهما لصالح الملكي.

ترتيب الدوري الإسباني
 
أتلتيكو مدريد    77 

برشلونة       75    

ريال مدريد     74    

إشبيلية         70       

سوسييداد      56 

فياريال         52        

بيتيس          51        

بيلباو          45 

غرناطة        45      
  
سيلتا فيجو    44    
   
أوساسونا      40     
  
قاديش        40     
  
ليفانتي       39        

فالنسيا      36       
 
خيتافي      34 

ألافيس     32      
  
بلد الوليد   31      
  
هويسكا     30 

إلتشي       30 

إيبار       26 

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