مؤشر بورصة مسقط يسجل افضل مستوي له في 14 شهرا

كسر المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي حاجز الـ 3800 نقطة وأغلق على 3810 نقاط مسجلًا أفضل مستوى له في 14 شهرًا.



وأغلق المؤشر في تداولات 11 مارس 2020 على 3832 نقطة غير أنه شهد بعد ذلك موجة تراجع وظل متأرجحًا بين مستويات الـ 3500 نقطة والـ 3700 نقطة على مدى الأشهر الماضية رغم هبوطه في 2 أبريل 2020 إلى 3383 نقطة مسجلًا أدنى مستوياته منذ عام 2008.