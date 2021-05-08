أول تعليق من توخيل بعد الفوز على مانشستر سيتي

عبر الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في قمة مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





وقال توخيل بعد المباراة :" فوز كبير وردة فعلنا كانت رائعة، لاأنكر أنك تحتاج للحظ أحياناً وقد حصلنا عليه اليوم".





وأضاف :" إذا سجل أغويرو ركلة الجزاء لانتهت المباراة، لم يكن لدينا اي فرصة للعودة".





وتابع :" لكي تفوز هنا انت بحاجة لبعض الحظ لكننا حظينا بفرص عديدة الشوط الثاني".





الشوط الثاني كان ردة فعل مذهلة على ما حدث بأخر 5 دقائق بالشوط الاول، كانت 5 دقائق كابوس علينا، تقريبا منحناهم الفوز".





وأشار :"الشيء الجيد هو أن الفريق يتحسن مع الوقت، نحن سعداء بذلك".





وعن ركلة الجزاء التي رفض الحكم احتسابها لرحيل ستيرلينج لاعب السيتي قال :" شاهدتها، كنت أخشى أن يحصل على ضربة جزاء، لو احتسبها الحكم لن يستطيع VAR إلغاها، من حسن حظ رحيم بأنه بقي على أرض الملعب بعد تدخله على فيرنر".



