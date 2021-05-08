Advertisements

أول تعليق من توخيل بعد الفوز على مانشستر سيتي

السبت 08/مايو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
عبر الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في قمة مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال توخيل بعد المباراة :" فوز كبير وردة فعلنا كانت رائعة، لاأنكر أنك تحتاج للحظ أحياناً وقد حصلنا عليه اليوم".

وأضاف :" إذا سجل أغويرو ركلة الجزاء لانتهت المباراة، لم يكن لدينا اي فرصة للعودة".

وتابع :" لكي تفوز هنا انت بحاجة لبعض الحظ لكننا حظينا بفرص عديدة الشوط الثاني".

الشوط الثاني كان ردة فعل مذهلة على ما حدث بأخر 5 دقائق بالشوط الاول، كانت 5 دقائق كابوس علينا، تقريبا منحناهم الفوز".

وأشار :"الشيء الجيد هو أن الفريق يتحسن مع الوقت، نحن سعداء بذلك".

وعن ركلة الجزاء التي رفض الحكم احتسابها لرحيل ستيرلينج لاعب السيتي قال :" شاهدتها، كنت أخشى أن يحصل على ضربة جزاء، لو احتسبها الحكم لن يستطيع VAR إلغاها، من حسن حظ رحيم بأنه بقي على أرض الملعب بعد تدخله على فيرنر".

أخبار تهمك

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطلب إقامة مباراة القمة أمام الزمالك على ملعبه

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول تعليق من توخيل بعد الفوز على مانشستر سيتي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يُحدد شرطًا واحدًا لبيع نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ ساعة الا ربع

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ يوم

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ 19 دقيقة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يقرر طرد نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ 17 دقيقة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ يوم

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

منذ نصف ساعة

تعليق مفاجىء من زيدان حول مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأرصاد توضح حالة الطقس غدًا

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 م

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

09:57 م

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

09:45 م

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

07:32 م

الأهلي يُحدد شرطًا واحدًا لبيع نجم الفريق

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي