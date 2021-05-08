الأهلي يُحدد شرطًا واحدًا لبيع نجم الفريق





يناقش مسئولو النادي الأهلي العروض التي تلقاها النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للرحيل عن النادي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء بالموافقة عليها، أو التمسك ببقائه داخل جدران القلعة الحمراء.





حيث أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أنه لا توجد نية للتفريط في جونيور أجاي، باعتباره من اللاعبين الأساسيين في صفوف المارد الأحمر، ومن أهم اللاعبين الأجانب في قائمة الأهلي.





وتابع المصدر، أن الأهلي لن يسمح برحيل أجاي إلا في حالة تلقيه عرضًا مغريًا بمقابل مالي كبير، ووقتها سيفتح مسئولي النادي ملف رحيل اللاعب.





وأشار المصدر، أنه في حال رحيل أجاي، سيتم التفاوض مع لاعب أجنبي آخر لتعويض رحيل النسر النيجيري عن القلعة الحمراء، وهو ما سيتضح بعد معرفة جدية العروض المقدمة وحجم المقابل المالي المعروض.



