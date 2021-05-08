دبي تنشئ أكبر مركز للبيانات يعمل بالطاقة الشمسية

أبرم مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لـ "ديوا الرقمية" الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تعاون مع شركة "هواوي" العالمية لإنشاء أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية حاصل على شهادة "Tier-III" ومعتمد من معهد "أب تايم" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويعتمد المبنى المستدام المحايد للكربون على الطاقة الشمسية بنسبة 100% بقدرة تتجاوز الـ 100 ميجاوات ويعد ثاني مركز بيانات أخضر تطلقه شركة "مورو" بالاعتماد على الطاقة الشمسية في دبي.

وبحضور معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي والسيد تشارلز يانغ رئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط، وقع الاتفاقية كل من المهندس مروان بن حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "ديوا الرقمية" و"جيواي لو" الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في دولة الإمارات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير : يسهم مركز البيانات المستدام في تحقيق مبادرة دبي 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لجعل دبي مدينة المستقبل من خلال تطبيق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات كما يواكب تطلعاتنا في مسيرة التحول الرقمي المستدام واستشراف وصنع المستقبل تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم وأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030.

وأوضح معاليه أن المركز المحايد للكربون يدعم مسيرة دبي الرامية إلى تجاوز الهدف المحدد في استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية الهادفة إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 16% بحلول 2021 حيث نجحت الإمارة في خفض الانبعاثات الكربونية في دبي بنسبة 22% في عام 2019 أي قبل عامين من الموعد المحدد ..مشيرا إلى أن المركز يعزز مكانة شركة "مورو" التابعة لمجموعة "ديوا الرقمية" التي تضم أيضاً شركة إنفرا إكس و شركة ديجيتال إكس بوصفها مساهم رئيسي في الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات كما أنه يدعم مساعي هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

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وأضاف معاليه : سيقدم المركز المنتجات والخدمات الرقمية بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء ( IoT ) والذكاء الاصطناعي ( AI ) .. وانطلاقاً من كون مركز البيانات الأخضر الجديد هو الأضخم في الشرق الأوسط وإفريقيا فإنه سيتيح للشركات العالمية المتخصصة في الحوسبة الفائقة الوصول إلى حوسبة خالية من الانبعاثات الكربونية .. كما سيساعد مركز البيانات الأخضر التابع لـ شركة "مورو" المتعاملين على تنفيذ مبادرات الاستدامة الخاصة بهم وتخفيض انبعاثات مؤسساتهم للكربون إلى حدود الحياد.

وقال تشارلز يانغ : يُسعدنا أن نتعاون مع شركة "مورو" بوصفنا المزود الرئيسي للتكنولوجيا لأكبر مركز بيانات أخضر في المنطقة، ومن شأن هذا التعاون المهم ترسيخ أواصر شراكتنا مع شركة "مورو" بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمامنا لدعم أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة .. وعلى ضوء النمو الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة نحن واثقون بأن هذه الاتفاقية ستعزز مساعينا لتطبيق وترسيخ التقنيات الرقمية المحايدة للكربون.

من جانبه قال مصطفى لوني النائب الأول للرئيس في معهد "أب تايم" للشرق الأوسط وإفريقيا والهند الكبرى : نشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتسريع تبني الجيل القادم من البنية التحتية لخدمة مواطنيها ومؤسساتها .. إننا فخورون بإنشاء أكبر مركز بيانات حاصل على شهادة "Tier-III" ومعتمد من معهد "أب تايم" في المنطقة ونحن على ثقة من أن هذا الصرح الجديد سيدعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات لسنوات قادمة.