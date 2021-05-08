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بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

السبت 08/مايو/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حزنه الشديد بعد خسارة فريقه على ملعبه أمام ضيفه تشيلسي بهدف مقابل هدفين في قمة مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

 

وقال جوارديولا بعد المباراة :"نحن حزينون لأننا خسرنا، كنا نود الفوز باللقب اليوم، لايوجد سبب للخسارة، الفوز له عدة اسباب والخسارة كذلك".

 

وأضاف :"لم ندافع بشكل جيد في الهدف الأول لتشيلسي وفي الهدف الثاني أيضًا".

 

وتابع :" تشيلسي فريق قوي جدا لكن فريقي كان أفضل لكنهم من سجلوا وخسر فريقي المباراة رغم أنه كان أفضل".

 

وزاد :"لقد استحقينا ركلتين جزاء، واحدة أهدرها أغويرو والثانية الحكم رفض احتسابها".

 

وعن تنفيذ أجويرو لركلة الجزاء قال :" هو أناني بالنسبة لكم لأنه أهدرها، لو سجلها ستقولون إنه عبقري، هذا هو الواقع"".

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