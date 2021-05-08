نصيحة مهمة من وزارة البيئة في اليوم العالمي الطيور المهاجرة (فيديو)





نشرت وزارة البيئة في اليوم العالمي لطيور المهاجرة مقطع فيديو، للتوعية بأهمية التنوع البيولوجي والحفاظ على الطيور المهاجرة.وكشف الدكتور عادل سليمان، مدير مشروع الصون الطيور الحوامة، خلال مقطع الفيديو أن هناك فترتين مهمين بمصر لهجرة الطيور، وتبدأ الفترتين من منتصف شهر أغسطس وحتى منتصف نوفمبر من كل عام.وأكد "سليمان" أن مصر تعد من أكثر الأماكن المهمة التي تعبر من خلالها الطيور، حيث يمر من مليون ونصف إلى ٢ مليون طائر في السنة في رحلة الهجرة وايضا خلال فصل الربيع أثناء عودتهم بداية من منتصف شهر مارس وحتي أواخر شهر مايو.ودعا مدير مشروع الصون الطيور الحوامة، الي مشاركة جميع الطوائف في المجتمع المصري في الانشطة البيئة، لمشاهدة أنواع الطيور المختلفة ومناظرها الجميلة.كما أكد "سليمان" أن أهمية الطيور تدل على نظام البيئي في الدولة ومجهودات وزارة البيئة مع القطاعات المختلفة في مصر".ووجه رسالة الى الشباب والمواطنين للحفاظ وحماية التنوع البيولوجي من أجل اولادنا وبلدنا وحياتنا المستقبلية.