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عبد الله جمعة يواصل التأهيل في الجيم
السبت 08/مايو/2021 - 09:46 م
محمد زكي
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واصل
عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته
التأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي في ظل إصابته بجزع في الرباط الداخلي
للركبة.
ويسعى
الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيز جمعة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت
ممكن.
ويواصل
الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في
التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة
الدوري الممتاز.
ومن
المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز
الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
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