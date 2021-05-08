تدريبات تأهيلية لنجم الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي

أدى حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانزيوم بالنادي في ظل تعرضه للإجهاد.





وحصل حازم إمام على راحة من التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم السبت بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.





ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.



