تدريبات تأهيلية لنجم الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي

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تدريبات تأهيلية لنجم الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي
السبت 08/مايو/2021 - 09:45 م
محمد زكي
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أدى حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانزيوم بالنادي في ظل تعرضه للإجهاد.
وحصل حازم إمام على راحة من التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم السبت بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
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