مصطفى شعبان ينوي الزواج من بسمة في "ملوك الجدعنة"

شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".



حيث نقل مصطفى شعبان "سفينة" شقيقته "نجلاء" رانيا يوسف، وحبيبته "روان" إلى منزل جديد بعدما ظهر بنيولوك وملابس جديدة ويبدو أنه ينوي الزواج مِن روان بعد طلاقها من غالب.



تزوج سعيد من بسنت رسميا على يد محامي ى٢ شهود لتبدأ خطتهما في التواصل مع سرية وإقناعه بإعطائهما من أمواله.



وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.





مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

