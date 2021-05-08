بمشاركة مصطفي محمد.. جالطة سراي يكتسح بشكتاش بالثلاثة في الدوري التركي

حقق فريق جلطة سراي فوزًا عريضًا، على حساب بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري التركي لكرة القدم.





وشهدت المباراة مشاركة الدولى المصري مصطفي محمد نجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي في المباراة كبديلًا

لفالكاو في الدقيقة 63.





افتتح جلطة سراي التسجيل عن طريق ريان بابل في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل الجزائري رشيد غزال لبشكتاش في الدقيقة 42، وأضاف الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو الهدف الثاني لجلطة سراي الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، واختتم توران ثلاثية جالطة سراي في الدقيقة 76.







