زوج أم جميلة عوض يستغل ماضيها للقضاء عليها في حرب أهلية

على مدار الحلقات السابقة، غرقت "تمارا" في حب "كيشو" تمامًا، واختلفت معه شخصيتها، وربما هذه المشاعر الصادقة هي ما جعلته يشعر ببعض التردد فيما يخص مؤامرة نادين ويوسف ضد "تمارا"، ولكن الثنائي استخدما ماضي "تمارا" لإقناعه بأنها تستحق ما يحدث لها، وحكى له يوسف ما فعلته "تمارا" مع صديقتيها، ليؤكد له أنه هو ونادين يسعيان خلف حقهما الذي أخذته "تمارا" ووالدتها، وأنها الشخص الشرير في القصة. وأقنع يوسف كيشو باستدراج "تمارا" لتتزوجه في السر أو تحكي له سر خطير عنها أو ترسل له صور وفيديوهات خاصة يستطيع يوسف ابتزازها بها.

وعلى صعيد آخر شاهدت "تمارا" الفيديو الذي نشرته "نادين" على مواقع التواصل الإجتماعي، تعلن فيه حملها، وتلمح بأنها قد تتعرض لمضايقات، وذلك لتكسب عطف من حولها، في حال حاولت مريم وتمارا اللجوء إلى القضاء لإثبات كذبها، فماذا ستفعل "تمارا"؟ هل سترد على ألاعيب من "نادين"؟ أم سيفاجئها "كيشو" بحقيقته ويدمرها تمامًا؟

يدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة