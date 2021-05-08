موسيماني يقرر طرد نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

أصبحت فرص استمرار ناصر ماهر صانع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالقلعة الحمراء ضعيفة للغاية في ظل خروج اللاعب من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

موسيماني استبعد ناصر ماهر من القائمة النهائية للأهلي التي خاضت مباراة أول أمس أمام الاتحاد السكندري والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وبات ناصر ماهر قريبا من الرحيل عن النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة وأن موسيماني لا يعتمد على اللاعب بشكل أساسي بالإضافة لتمسك المدرب الجنوب إفريقي بإشراك اللاعب في مركز خط الوسط المدافع وهو المركز الذي لا يجيد اللعب فيه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة والنصف من مساء بعد غد الاثنين في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.