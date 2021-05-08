Advertisements

موسيماني يقرر طرد نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

السبت 08/مايو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

أصبحت فرص استمرار ناصر ماهر صانع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالقلعة الحمراء ضعيفة للغاية في ظل خروج اللاعب من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

 

موسيماني استبعد ناصر ماهر من القائمة النهائية للأهلي التي خاضت مباراة أول أمس أمام الاتحاد السكندري والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

 

وبات ناصر ماهر قريبا من الرحيل عن النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة وأن موسيماني لا يعتمد على اللاعب بشكل أساسي بالإضافة لتمسك المدرب الجنوب إفريقي بإشراك اللاعب في مركز خط الوسط المدافع وهو المركز الذي لا يجيد اللعب فيه.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة والنصف من مساء بعد غد الاثنين في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يُحدد شرطًا واحدًا لبيع نجم الفريق

منذ 43 دقيقة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ يوم

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ ربع ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ يوم

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم

تعليق مفاجىء من زيدان حول مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول تعليق من توخيل بعد الفوز على مانشستر سيتي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطلب إقامة مباراة القمة أمام الزمالك على ملعبه

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية بمطار القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد توضح حالة الطقس غدًا

منذ ساعة

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 م

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

09:57 م

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

09:45 م

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

07:32 م

الأهلي يُحدد شرطًا واحدًا لبيع نجم الفريق

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي