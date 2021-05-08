رئيس مدينة أبشواى يوجه شئون البيئة ورؤساء القري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمن يقوم بإهدار مياه الشرب

- إزالة فورية ٢ حالة بناء مخالف علي مساحة ٥٢٥ متر بمركز ابشواي



رئيس مدينة ابشواى: يوجه شئون البيئة ورؤساء القري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقوم باهدار مياه الشرب في رش الشوارع أوغسيل المركبات أو الزراعه وتحرير المخالفات فورا وضبط المخالفين



- الإستجابة السريعة لتعديل مناسيب مياه الشرب بابوكساه تلقي رضاء المواطنين ورئيس المركز يوجه بتحسين مناسيب المياه بكافة قري المركز



- إستكمال أعمال الصيانة الدورية للإنارة العامة بالمدينة والقري بالإضافة إلى متابعة توزيع أسطوانات الغاز المنزلي ووصول الدعم لمستحقيه





نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي،بمحافظة الفيوم، فى إزالة ٢ حالة تعدٍ فى المهد على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.



وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، أنه قد تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية الوحدة المحلية بشكشوك عبارة عن أسوار مخالفة خارج الحيز العمراني زمام جمعية شكشوك للائتمان الزراعي علي مساحة ١٧٥ متر وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.



بالإضافة إلى إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بناحية كفر عمرو التابع لمدينة ابشواي عبارة عن اسوار وغرفة بغرض استخدامها كارة مواشي علي مساحة ٣٥٠ متر تحت إشراف م أحمد فاروق رئيس قسم حماية الأراضي بابشواي والأستاذ عمرو راغب مسئول التعديات.



علي صعيد آخر وفي ضوء توجيهات رئيس المركز بالاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين ومعاينة جميع الشكاوي علي أرض الواقع واتخاذ اللازم نحو إزالة أسباب الشكاوي فورا.



تابع رئيس المركز الإنتهاء أعمال مراجعة محابس خطوط مياه الشرب بابوكساه لتوزيع مناسيب المياه داخل القرية بشكل منتظم وتوصيل المياه للمناطق المحرومة الأمر الذي لاقي استحسان ورضي أهالي الوحدة المحلية بابوكساه.



كما وجه سيادته بمراجعة مناسيب المياه بكافة قري المركز والعمل علي تعديل المناسيب للمناطق المحرومة والتأكد من وصول مياه الشرب لها بكافة القري بالتعاون مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بابشواي والمهندسة سمر مصطفي رئيسة المرفق.



وفي نفس السياق وحفاظًا علي مياه الشرب وترشيد الاستهلاك وجه رئيس المركز إدارة شئون البيئة بالوحدة ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقوم باهدار مياه الشرب في رش الشوارع اوغسيل المركبات او الزراعة، وإتخاذ اللازم فورا من تحرير المحاضر اللازمة والإجراءات القانونية وضبط المخالفين.



حيث وجه رئيس المركز رؤساء القري والنواب بالتشديد على متابعة هذا الأمر ترشيدا للاستهلاك وحفاظا على المياه وعدم حرمان اي منطقه منها.



وفيما يخص أعمال قسم الكهرباء بالوحدة لعمل الصيانات الدورية لكشافات وأسلاك وأعمدة ومحولات الإنارة العامة ومتابعة مستوي الإنارة العامة بالشوارع.



تابع سيادته أعمال الصيانة الدورية للإنارة العامة بعزبة العرب والعلوية وطريق صميدة صالح حتي عزبة متولي منصور التابعين للوحدة المحلية بالخالدية تحت إشراف الأستاذ محمود زايد رئيس الوحدة، وكذلك الطرق السياحية والرئيسية بالمدينة والقرى.



بالإضافة إلى متابعة توزيع أسطوانات الغاز المنزلي وعدم وجود أي أزمات أو عجز في الغاز المنزلي بالمدينة والقري ومتابعة وصول الدعم لمستحقيه.