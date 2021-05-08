Advertisements

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

السبت 08/مايو/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
Advertisements

تعادل نادي برشلونة مع نادي أتلتيكو مدريد في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب كامب ناو في الساعة الرابعة والربع عصرا بالجولة الـ 35 من بطولة الدوري الأسباني وانتهب بالتعادل السلبي 0-0، ليرتفع رصيد برشلونة من 74 نقطة إلى 75 نقطة ويرتفع رصيد أتلتيكو مدريد من 76 نقطة إلى 77 نقطة.

ما يحتاجه ريال مدريد ليتصدر الليجا:
إذا فاز ريال مدريد في مباراته القادمة أمام إشبيلية يوم 9 مايو سوف يتصدر الدوري الأسباني متفوقا على برشلونة فسوف يرتفع رصيده من 75 نقطة إلى 77 نقطة متساويا مع أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الحالي.

المباريات المتبقية لأتلتيكو مدريد :
- مباراة ريال سوسيداد يوم 12 مايو في العاشرة مساء.
- مباراة أوساسونا يوم 16 مايو في السادسة والنصف مساء.
- مباراة بلد الوليد يوم 23 مايو في السادسة مساء.

المباريات المتبقية لريال مدريد:
- مباراة إشبيلية يوم 9 مايو في التاسعة مساء.
- مباراة غرناطة يوم 13 مايو في العاشرة مساء.
- مباراة أتلتيكو بيلباو يوم 16 مايو في السادسة والنصف مساء.
- مباراة فياريال يوم 23 مايو في السادسة مساء.

المباريات المتبقية لبرشلونة:
- مباراة ليفانتي يوم 11 مايو في العاشرة مساء.
- مباراة سيلتا فيجو يوم 16 مايو في السادسة والنصف مساء.
- مباراة إيبار يوم 23 مايو في السادسة مساء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كومان سيميوني زيدان ريال مدريد برشلونة الدورى الإسباني اسونا أتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

موسيماني يقرر طرد نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ربع ساعة

الأهلي يُحدد شرطًا واحدًا لبيع نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق مفاجىء من زيدان حول مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يطلب إقامة مباراة القمة أمام الزمالك على ملعبه

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من توخيل بعد الفوز على مانشستر سيتي

منذ ساعة الا ربع

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ 18 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ يوم

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد توضح حالة الطقس غدًا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أتلتيكو مدريد يهزم بيلباو ويتصدر الدوري الإسباني في غياب برشلونة وريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني عقب سقوط برشلونة على يد أتلتيكو مدريد

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني عقب تعادل ريال مدريد وقبل مباراة برشلونة

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وغرناطة

تعرف على مباريات برشلونة وأتلتيكو والريال المتبقية في الليجا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 م

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

09:57 م

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

09:45 م

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

07:32 م

الأهلي يُحدد شرطًا واحدًا لبيع نجم الفريق

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي