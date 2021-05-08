بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟





تعادل نادي برشلونة مع نادي أتلتيكو مدريد في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب كامب ناو في الساعة الرابعة والربع عصرا بالجولة الـ 35 من بطولة الدوري الأسباني وانتهب بالتعادل السلبي 0-0، ليرتفع رصيد برشلونة من 74 نقطة إلى 75 نقطة ويرتفع رصيد أتلتيكو مدريد من 76 نقطة إلى 77 نقطة.





ما يحتاجه ريال مدريد ليتصدر الليجا:

إذا فاز ريال مدريد في مباراته القادمة أمام إشبيلية يوم 9 مايو سوف يتصدر الدوري الأسباني متفوقا على برشلونة فسوف يرتفع رصيده من 75 نقطة إلى 77 نقطة متساويا مع أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الحالي.





المباريات المتبقية لأتلتيكو مدريد :

- مباراة ريال سوسيداد يوم 12 مايو في العاشرة مساء.

- مباراة أوساسونا يوم 16 مايو في السادسة والنصف مساء.

- مباراة بلد الوليد يوم 23 مايو في السادسة مساء.





المباريات المتبقية لريال مدريد:

- مباراة إشبيلية يوم 9 مايو في التاسعة مساء.

- مباراة غرناطة يوم 13 مايو في العاشرة مساء.

- مباراة أتلتيكو بيلباو يوم 16 مايو في السادسة والنصف مساء.

- مباراة فياريال يوم 23 مايو في السادسة مساء.





المباريات المتبقية لبرشلونة:

- مباراة ليفانتي يوم 11 مايو في العاشرة مساء.

- مباراة سيلتا فيجو يوم 16 مايو في السادسة والنصف مساء.

- مباراة إيبار يوم 23 مايو في السادسة مساء.



