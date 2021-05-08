Advertisements

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

السبت 08/مايو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
انتهت مسيرة نجم ريال مدريد الإسباني هذا الموسم، بعد أن أعلن النادي الملكي اليوم السبت إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وينتهي عقد سيرجيو راموس الحالي مع عملاق العاصمة الإسبانية في يونيو المقبل، وتأتي هذه الإصابة قبل آخر أربع جولات من الموسم.

وقال ريال مدريد في بيان "كشفت الفحوص التي أجراها القسم الطبي لريال مدريد عن إصابة سيرجيو راموس بالتهاب في عضلات الفخذ الأيسر الخلفية. وسنستمر في تقييم عملية التعافي".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بين فرق الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر وسيلتقي غدا الأحد مع ضيفه إشبيلية صاحب المركز الرابع والفريق السابق لراموس.

وابتلي راموس (35 عاما) بالإصابات في الموسم الحالي لتتقلص مشاركته أساسيا من البداية في الدوري إلى 15 مباراة كما أنه شارك في خمس مباريات فقط في جميع المنافسات خلال 2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد راموس الدورى الإسباني

أخبار تهمك

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية بمطار القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد توضح حالة الطقس غدًا

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب إقامة مباراة القمة أمام الزمالك على ملعبه

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ يوم

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من توخيل بعد الفوز على مانشستر سيتي

منذ 43 دقيقة

الأهلي يُحدد شرطًا واحدًا لبيع نجم الفريق

منذ 43 دقيقة

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ ربع ساعة

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ يوم

تعليق مفاجىء من زيدان حول مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

إشبيلية ينتظر سقوط برشلونة وريال مدريد للانقضاض على صدارة الليجا

راموس يقود دفاع ريال مدريد في مواجهة المتصدر إشبيلية

مفاجأة.. ريال مدريد يعلن مدة غياب سيرجيو راموس

شرط صادم من ريال مدريد لتجديد عقد راموس

آخر تطورات أزمة تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

تطورات تجديد عقد راموس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 م

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

09:57 م

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

09:45 م

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

07:32 م

الأهلي يُحدد شرطًا واحدًا لبيع نجم الفريق

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي