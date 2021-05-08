"مسجد الروضة"..بدء الحلقة ال26 من " الاختيار 2"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة ال26 من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة ال10 مساء.



وشهدت الحلقة السابقة من المسلسل أحداث معركة الواحات والتي استشهد فيها عدد من ضباط الأمن والمجندين وسميت حلقة اليوم ب"مسجد الروضة".





مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.