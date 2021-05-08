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عاجل.. الرئيس السيسي يوجه التهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة ليلة القدر

السبت 08/مايو/2021 - 10:09 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة ليلة القدر، قائلًا "نحتفل اليوم معا بليلة القدر المباركة والتي نستلهم منها كل معاني الخير والبركة والرحمة وإعلاء المثل والقيم الإنسانية".

وأضاف الرئيس السيسي حسب نبأ عاجل ورد على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "الفيس بوك": "نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المقدسة أن يحفظ وطننا الغالي مصر، وأن ينعم علينا وعلى سائر الأمة الإسلامية بالخير والسلام والأمان".

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