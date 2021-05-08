السعودية تدين التفجير الإرهابي بالعاصمة الأفغانية كابول









أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار بالقرب من مدرسة بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.





وأكدت الخارجية السعودية في بيان اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء السعودية تضامن المملكة مع أفغانستان ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مشددة على رفض الرياض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.





وقدمت وزارة الخارجية السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولأفغانستان حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.





وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القتلى إثر وقوع 3 انفجارات بالقرب من مدرسة (سيد الشهداء) الثانوية للبنات بغرب العاصمة كابول إلى 25 قتيلا و20 مصابا.