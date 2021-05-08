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حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد لمواجهة إنبي في الدوري

السبت 08/مايو/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن اختيار 22 لاعباً للسفر إلى القاهرة اليوم استعداداً لمباراة إنبي المقرر لها فى التاسعة ونصف مساء غداً على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم . 

وضمت القائمة كل من : محمد صبحى ، صبحى سليمان ، عمرو خليل ، داميون لوى ، محمود رزق ، السيد سالم ، صبرى رحيل ، عمرو الميدانى ، هشام صلاح ، مروان عطيه ، حسام عاشور ، أحمد راشد ، فوزى الحناوى ، أحمد مانجا ، عمار حمدى ، خالد الغندور ، عبد السميع ابراهيم ، عبد الغنى محمد ، أحمد حجى ، محمد الصباحى ، اوكوى  ، روماريو . 

وخرج من القائمة الإيفوارى رزاق سيسيه للإصابة وخالد قمر لأسباب فنية. 

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 29 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن إنبي الذى يأتى فى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري.

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