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استشاري سكر يوجه نصائح لمرضى السكر خلال برنامج "الفجر كلينك" (فيديو)

السبت 08/مايو/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
إعداد: منى صموئيل تصوير: عبير أحمد
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تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.

كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي انشطة بدنية او رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، وعلى صحة مرضى السكر على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق التقت "الفجر"، مع الدكتور عمرو محفوظ، استشاري سكر وغدد صماء بالمعهد القومي للسكر، فى لقاء خاص خلال برنامج "الفجر كلينك"، برعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يعرض على بوابة الفجر الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

يوضح الدكتور "عمرو محفوظ"، خلال الفيديو تأثير الصيام على مرضى السكر، كالآتي:

 

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