وزير شئون القدس عن الأوضاع في فلسطين: غاية في الصعوبة والتعقيد

كشف الدكتور فادي الهدمي، وزير شئون القدس، تفاصيل الوضع في القدس، مشيرا إلى أن الوضع غاية في الصعوبة والتعقيد، حيث تمارس إسرائيل كل أنواع البطش، واعتدت على المصليين الآمنين في المسجد الأقصى.



وأشار "الهدمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء السبت، إلى أن الإسرائليين يحاولون تهجير أهالي حي الشيخ جراح، ويحاولون إثبات أن الملكية في هذا الحي هى ملكية يهودية، معلقا: "الاإسرائليين ينتقموا من المقدسيين على صمودهم".



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أعلنت جامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الاثنين، حضوريا، بمقر الأمانة العامة، بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة دولة قطر، الرئيس الحالى لمجلس الجامعة، وذلك لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة.





وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية - فى بيان اليوم السبت، إن الاجتماع سيبحث أيضا الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمخططات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل المقدسيين فى حى (الشيخ جراح) فى محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.

