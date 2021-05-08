ضبط زواحف وطيور خطرة غير مصرح ببيعها في السيدة عائشة

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ضبط زواحف وطيور خطرة غير مصرح ببيعها في السيدة عائشة
السبت 08/مايو/2021 - 10:16 م
إسماعيل منطاوي
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نظمت الأجهزة التنفيذية لحي الخليفة، حملة للتفتيش على سوق الحيوانات بالسيدة عائشة، بناء على تعليمات العميد طارق اليمني، رئيس حي الخليفة.
أسفرت الحملة، عن ضبط زواحف وطيور غير مصرح ببيعها، وتمثل خطورة على المواطنين، و تمت مصادرتها وتحرير محضر بالواقعة وتم إيداع الحيوانات المضبوطة والمصادرة بحديقة الحيوان بالجيزة، بمعرفه الطب البيطري.
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء باستمرار التواجد الميداني في الشوارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس، ومتابعة الأسواق، والتفتيش عليها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
أسفرت الحملة، عن ضبط زواحف وطيور غير مصرح ببيعها، وتمثل خطورة على المواطنين، و تمت مصادرتها وتحرير محضر بالواقعة وتم إيداع الحيوانات المضبوطة والمصادرة بحديقة الحيوان بالجيزة، بمعرفه الطب البيطري.
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء باستمرار التواجد الميداني في الشوارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس، ومتابعة الأسواق، والتفتيش عليها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
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