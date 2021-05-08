ضبط زواحف وطيور خطرة غير مصرح ببيعها في السيدة عائشة

نظمت الأجهزة التنفيذية لحي الخليفة، حملة للتفتيش على سوق الحيوانات بالسيدة عائشة، بناء على تعليمات العميد طارق اليمني، رئيس حي الخليفة.







أسفرت الحملة، عن ضبط زواحف وطيور غير مصرح ببيعها، وتمثل خطورة على المواطنين، و تمت مصادرتها وتحرير محضر بالواقعة وتم إيداع الحيوانات المضبوطة والمصادرة بحديقة الحيوان بالجيزة، بمعرفه الطب البيطري.





يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء باستمرار التواجد الميداني في الشوارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس، ومتابعة الأسواق، والتفتيش عليها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.







