شكوك حول لحاق نجم الزمالك بمواجهة الأهلي

أدى محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات علاجية وتأهيلية في صالة الجيمانزيوم في ظل شكواه من إصابة في الظهر.





ولم يشارك جنش في تدريبات حراس المرمى مساء اليوم السبت.





ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.



