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تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادا للقمة
السبت 08/مايو/2021 - 10:21 م
محمد زكي
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أدى
محمد عواد وأحمد نادر السيد وسيد عطية ومحمد فتحي قنديل حراس مرمى الفريق الأول
لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس
المرمى وذلك استعدادا للقاء القمة.
ويواصل
الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في
التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة
الدوري الممتاز.
ومن
المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز
الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
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