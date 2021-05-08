Advertisements

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادا للقمة

السبت 08/مايو/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements

 

أدى محمد عواد وأحمد نادر السيد وسيد عطية ومحمد فتحي قنديل حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى وذلك استعدادا للقاء القمة.

 

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

أخبار تهمك

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يقرر طرد نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 20 ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ يوم

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ يوم

شكوك حول لحاق نجم الزمالك بمواجهة الأهلي

منذ 40 دقيقة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يُحدد شرطًا واحدًا لبيع نجم الفريق

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأرصاد توضح حالة الطقس غدًا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ ساعة

تعليق مفاجىء من زيدان حول مستقبله مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

10:01 م

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

09:29 م

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

09:45 م

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي