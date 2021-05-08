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القبض على عبد الرحيم المسماوي والقضاء على إرهابيين معركة الواحات..الحلقة ال26 من" الاختيار2

السبت 08/مايو/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة ال26 من مسلسل "الاختيار2" أخذ الضباط حق شهداء معركة الواحات والتخلص من الإرهابيين التكفيريين في الواحات من خلال طائرة قضت عليهم.

وقبض ضباط الأمن الوطني على عبد الرحيم المسماري الإرهابي الليبي وحقق يوسف الرفاعي معه وقال أنهم يحاولون إعادة الخلافة الإسلامية والحكم بشرع الله ووضح له "الرفاعي" أن مصر تحكم بشرع الله.

وتم الحكم عليه يوم 17 نوفمبر بالإعدام شنقا كما شهدت الحلقة مشاهد حقيقية لاعترافاته.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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