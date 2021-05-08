أحداث مسجد الروضة في الحلقة الـ26 من "الاختيار2"

رصدت الحلقة ال26 من مسلسل "الاختيار2" أحداث إطلاق النيرا بمسجد الروضة بواسطة عناصر الإرهاب يوم 24 نوفمبر في بئر العبد بالعريش.



وتوفى في هذا الحادث 350 شهيد منهم 27 طفل وكلف اللواء مراد زكريا يونس بالذهاب إلى سيناء للتحقيق في هذا الحادث.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.