تفاصيل مران الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين وإجراء تقسيمة بين اللاعبين خلال التدريبات مساء اليوم السبت.





وركز كارتيرون خلال التقسيمة على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها، كما قام المدير الفني للزمالك بإيقاف التقسيمة وتصحيح الأخطاء.





ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.



