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عمرو أديب عن "خلي بالك من زيزي": "نجح وجاب مجموعه يدخله طب"

السبت 08/مايو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مسلسل "خلي بالك من زيزي" حقق نجاحا جماهيريا ونقديا، ومشاهدة هى الأعلى على منصة شاهد.

وأشار "أديب"، خلال برنامج ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء السبت، إلى أنه مسلسل مختلف، وفريق عمله قرروا أن ينجحوا، لافتا إلى أن أمينة خليل أثبتت موهبتها العبقرية، معلقا: "دي مش أمينة خليل اللي نعرفها.. ومعاها عبقرية أخرى وهو الفنان محمد ممدوح".

وأضاف، "محمد ممدوح لما حضن أمينة خليل في المسلسل مصر كلها وقفت وسقفت"، مؤكدا أن مسلسل "خلي بالك من زيزي" نجح نجاحا كبيرا، مضيفا: "كل الممثلين عباقرة واستمتعنا.. أخيرا قصة جديدة ومختلفة، المسلسل عدى وجاب مجموع يدخله طب ولا هندسة، وفي مسلسلات أخرى فشلت ومعندهاش حتى ملحق"، واصفا إياه بـ "المسلسل الإنساني".

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