Advertisements

طارق الشناوي بعد وفاة الموسيقار جمال سلامة: "كورونا بتنشن على الفنانين والملحنين"

السبت 08/مايو/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
نعى الناقد الفني طارق الشناوي، رحيل الموسيقار والمؤلف الموسيقي الكبير جمال سلامة والذي وافته المنية أمس الجمعة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال "الشناوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية اليوم السبت: "كورونا في هذه الموجة قاسية، وبتنشن على الممثلين والملحنين".

وأشار إلى أن الموسيقار جمال سلامة في الأغاني التي قدمها كان يريد للناس أن يغنوا، مطالبًا على ضرورة أن تقوم الدولة بتكريم أعلامها من الملحنين والفنانين الكبار الذين قدموا للفن الكثير.


وكانت نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الفنانين والعاملين بدار الاوبرا المصرية واعضاء هيئة التدريس باكاديمية الفنون الموسيقار الكبير جمال سلامة الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 7 مايو عن عمر يناهز 76 عام وقالت ان ميدان الابداع العربى فقد فارسا نبيلا وعبقرية موسيقية واحد الايقونات الفنية والذى نجح خلال مسيرته فى خلق شكلا مميزا لمؤلفات ستبقى خالدة فى الذاكرة والوجدان، واشارت ان قدراته المتفردة منحته القدرة على صناعة نجوم كان لهم بصمة بارزة فى عالم الفن، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته.


يذكر ان الموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945.‏ نشأ فى عائلة فنية، فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته الفنية كانوا يعملون بالمجال الفني، درس الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقى في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يدى نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه. ‏ ‏

حصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة ‏وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، كرمته وزارة الثقافة فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى نوفمبر الماضى.

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ يوم

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ يوم

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يقرر طرد نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في الدوري

منذ 42 دقيقة

الأهلي يُحدد شرطًا واحدًا لبيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 21 ساعة

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

منذ ساعتين

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة في الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على طاقم تحكيم مواجهة الأهلي والزمالك في قمة الدوري

منذ 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

10:01 م

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

09:29 م

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

09:51 م

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة في الأهلي أمام الزمالك

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي