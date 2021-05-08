طارق الشناوي بعد وفاة الموسيقار جمال سلامة: "كورونا بتنشن على الفنانين والملحنين"

نعى الناقد الفني طارق الشناوي، رحيل الموسيقار والمؤلف الموسيقي الكبير جمال سلامة والذي وافته المنية أمس الجمعة إثر إصابته بفيروس كورونا.



وقال "الشناوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية اليوم السبت: "كورونا في هذه الموجة قاسية، وبتنشن على الممثلين والملحنين".



وأشار إلى أن الموسيقار جمال سلامة في الأغاني التي قدمها كان يريد للناس أن يغنوا، مطالبًا على ضرورة أن تقوم الدولة بتكريم أعلامها من الملحنين والفنانين الكبار الذين قدموا للفن الكثير.





وكانت نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الفنانين والعاملين بدار الاوبرا المصرية واعضاء هيئة التدريس باكاديمية الفنون الموسيقار الكبير جمال سلامة الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 7 مايو عن عمر يناهز 76 عام وقالت ان ميدان الابداع العربى فقد فارسا نبيلا وعبقرية موسيقية واحد الايقونات الفنية والذى نجح خلال مسيرته فى خلق شكلا مميزا لمؤلفات ستبقى خالدة فى الذاكرة والوجدان، واشارت ان قدراته المتفردة منحته القدرة على صناعة نجوم كان لهم بصمة بارزة فى عالم الفن، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته.





يذكر ان الموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945.‏ نشأ فى عائلة فنية، فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته الفنية كانوا يعملون بالمجال الفني، درس الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقى في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يدى نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه. ‏ ‏



حصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة ‏وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، كرمته وزارة الثقافة فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى نوفمبر الماضى.