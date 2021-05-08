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الزمالك يحسم مصير نجم الفريق عقب موقعة القمة

السبت 08/مايو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك مصير عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة بعد فتح ملف تمديد عقد اللاعب.

الزمالك يقرر تمديد عقد عبدالله جمعة بعد مواجهة الأهلي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الإثنين المقبل.

من جانبه حدد مسؤولو الزمالك اجتماع حسم ملف تمديد عقد عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، عقب مواجهة الأهلي حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل.

وكان عبدالله جمعة قد أبدى ترحيبه بالتجديد لصالح الزمالك لكن شريطة تقديره ماديًا بما يليق بمستواه الذي يقدمه مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترات السابقة.

ويرى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن الثنائي عبد الله جمعة وأحمد فتوح هما مستقبل مركز الظهير الأيسر بالفريق الكروي الأول بنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

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