توجه زكريا يونس إلى سيناء ويوسف الرفاعي للصحراء الغربية في الحلقة ال26 من"الاختيار2"

شهدت الحلقة ال26 من مسلسل "الاختيار2" توجه زكريا يونس إلى سيناء للتحقيق في حادث مسجد الروضة.



وقال "يونس" لنادية أنه سيذهب إلى اسكندرية وليس إلى سيناء ووصل لقطاع الأمن الوطني بسيناء.



وتوجه يوسف الرفاعي إلى الصحراء الغربية بتوجيهات من اللواء رفعت ونزل في أحد الأماكن التي استشهد فيها زملاؤه من مأمورية الواحات.



وشكت عاليا في يوسف بسبب سفره الكثير عقب ولادتها ولكنه وضح لها أنه منشغل بسبب طبيعة عمله.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.