



ملوك الجدعنة الحلقة 26 | تابع احداث وتفاصيل الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل ملوك الجدعنة.. مفاجأة كبيرة "زاهي العتال" طلع عايش | مسلسلات رمضان 2021





كشفت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، عن مؤامرة أخرى ربما تقع فيها "فاتن حرفوش" (ياسمين رئيس) بسبب صديقتها التي تعرّفت عليها في السكن الجديد.





ملوك الجدعنة الحلقة 26

صديقة "فاتن" عرضت عليها القيام ببعض محادثات الفيديو وهي في أوضاع مخلة مقابل الحصول على المال، ولكن رفضت "فاتن" بقوة وتشاجرت معها، ولم تكن تعلم وقتها أن صديقتها تلك صورت لها فيديو خلسة وهي تغيّر ملابسها في دورة المياه.





بينما تكشف نهاية الحلقة عن مفاجأة كبرى، حيث أن "زاهي العتال" (عمرو عبد الجليل) مازال على قيد الحياة.





ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.





"ملوك الجدعنة" بطولة النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.



