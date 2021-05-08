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أوليفر كان: بايرن ميونيخ يستهدف اللقب العاشر

السبت 08/مايو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد أوليفر كان الرئيس التنفيذي المقبل لنادي بايرن ميونخ أنه حول أنظاره مباشرة إلى الموسم المقبل الذي يتطلع من خلال الفريق لحصد اللقب العاشر على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم بعد نيل اللقب التاسع على التوالي يوم السبت.

وعزز بايرن رقمه القياسي المحلي مع خسارة يوفنتوس للقب الدوري الإيطالي هذا الموسم عقب الفوز به تسع مرات متتالية، وأكد كان أن النادي البافاري يتطلع للفوز باللقب للمرة العاشرة على التوالي والانفراد بالرقم القياسي على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى.

وقال كان لشبكة "سكاي" يوم السبت: نظرا لفوزنا بالكثير من الألقاب فإن الاحتفالات هدأت حدتها بعض الشيء، لقد عادلنا الرقم القياسي ليوفنتوس ومع عدم فوز يوفنتوس هذا العام، فهذا يعني أن بمقدورنا تحقيق ما لم يحققه أي فريق على هذا الكوكب والفوز باللقب للمرة العاشرة على التوالي.

وتزامن إنجاز بايرن مع الجدل الذي أثاره المدرب هانزي فليك بالإعلان عن رحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم بعد تصاعد خلافاته مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش.

ويعتقد كان بأن فليك سيتولى تدريب منتخب ألمانيا، مضيفا: يمكنني أن أتخيل أنه سيقبل هذا التحدي.

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