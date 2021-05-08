موسيماني يجهز مفاجأة جديدة في الأهلي أمام الزمالك

بدأ الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلى، في تجهيز مفاجأة جديدة أمام الزمالك.





ويعمل موسيماني على تجهيز الثنائى محمود كهربا وطاهر محمد طاهر للدفع بأحدهما فى مركز الجناح الأيسر أمام الزمالك فى القمة 122.

ويرغب موسيمانى فى الاستفادة من قدرات الثنائى فى مباراة القمة المقرر لها بعد غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدورى.

يأتى ذلك فى ظل غياب جونيور أجايى للإصابة وعدم جاهزية صلاح محسن.

وكان طاهر قد شارك بشكل أساسى فى لقاء الدور الأول، بينما تواجد كهربا كبديل فى المباراة التى فاز بها الأهلى 1/2.