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ننشر ملخص واحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل نسل الاغراب (مسلسلات رمضان 2021) | "عساف الغريب" يخطف إبنة "سليم" | نسل الاغراب الحلقة 26

السبت 08/مايو/2021 - 10:58 م
نسل الاغراب الحلقة 26
نسل الاغراب الحلقة 26
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ننشر ملخص واحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل نسل الاغراب (مسلسلات رمضان 2021) | "عساف الغريب" يخطف إبنة "سليم" | نسل الاغراب الحلقة 26

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "نسل الاغراب"، إبلاغ جليلة "مى عمر"، غفران "أمير كرارة"، بأن عساف هو الذى أبلغ عنه الشرطة، حيث أبلغته بأن عهدها مع عساف كان عدم إيذاء أبنائها أو إخوتها أو غفران، وتعترف له بأن عساف خان هذا العهد وأبلغ عنه الشرطة وعن أرض الأفيون، ويؤكد غفران أنه لن يعود لها مرة أخرى ولن ينسى كلامها معه وتفضيلها عساف، ويعتبر أنها جاءت له بعدما وجدت عساف يتصرف بأمور لا ترغب فيها.

النيابة تحقق مع غفران حول زراعته للأفيون، وينكر تماما معرفته بهذه الأرض ويؤكد المحامى أنه لا يوجد أى اثبات بأن هذه الأرض ملك لموكله، لتقرر النيابة حبسه 15 يوم ويتم تجديد حبسه أكثر من مرة، وبعد 4 أشهر فى الحبس يتم حفظ الدعوة لعدم كفاية الأدلة، مع إعدام الأفيون المزروع فى الأرض والذى تم ضبطه.

على يخبر جليلة أن غفران خرج من السجن بعدما أعطى رجاله أموالا بالاعتراف بأنه ليست له علاقة بالأرض، ويغضب على بسبب القضية التى لم تكتمل، فيما تنكر جليلة معرفة تجارة غفران للمخدرات خاصة وأنه لم يكن يتحدث معها فى أمور الشغل، وفجأة يتم قتل بدر "عصام السقا" بإطلاق الرصاص عليه، ويبدو أن رجال غفران انتقموا منه لأنه أرشد الشرطة على مكان أرض زراعة الأفيون.

تخرج فاطمة "ريم سامى" من المستشفى وتعود إلى سرايا عساف الغريب، وتخرج لمقابلة حمزة "أحمد مالك"، وتخبره بأنها لن تتزوج إلا اذا وافق عساف لأنها وكيلها وتعتبره مثل والدها، ويأتى تليفون إلى حمزة من خاله حسيب "ادوارد" يخبره بخروج غفران من السجن، وتذهب جليلة لمقابلة عساف الذى طلب مقابلتها، ويخبرها بأن رجاله فى الوقت الحالى يخطفون سليم ابنها. 

مسلسل نسل الاغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.
 
مسلسل نسل الاغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

ننشر ملخص واحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل نسل الاغراب (مسلسلات رمضان 2021) | "عساف الغريب" يخطف إبنة "سليم" | نسل الاغراب الحلقة 26

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