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زكريا يونس يحقق في حادث مسجد الروضة..الحلقة ال26" من الاختيار2

السبت 08/مايو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة ال26 من مسلسل "الاختيار2" الكثير من الأحداث حيث حقق زكريا يونس مع أحد الأشخاص المساهمين في حادث مسجد الروضة والذي استسلم عقب شعوره بالذنب.

و سأله زكريا يونس عن سبب تسليم نفسه فرد عليه قائلا أنه شعر أن ما يفعله خاطئا بسبب قتلهم المصلين والأطفال الذين ليس لهم ذنب في شئ وسرقة الأغنام بدون وجه حق وطمنه زكريا يونس عن موقفه في القضية وطلب منه أسماء من كانو معه.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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