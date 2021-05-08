كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في الدوري





يحل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، ضيفا ثقيلا على الأهلي صاحب الأرض والضيافة ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الإثنين المقبل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





وتنقل مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة الأهلي بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري، كالآتي:-





حراسة المرمى:- محمد عواد





خط الدفاع:- أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي





خط الوسط:- فرجاني ساسي - طارق حامد





خط الوسط الهجومي:- أشرف بنشرقي - زيزو - شيكابالا





مهاجم صريح:- حميد أحداد.



