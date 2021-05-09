يوسف الرفاعي يعتذر لعاليا عقب وصوله قطاع الأمن الوطني في "الاختيار2"

شهدت الحلقة ال26 من "الاختيار2" عدد من الأحدث حيث وصل يوسف الرفاعي إلى قطاع الأمن الوطني بالمنيا عقب حدوث عدد من العمليات الإرهابية.



و كان من بينها تعرض مدنيين داخل أوتوبيس لإطلاق نيران من قبل إرهابيين وكان من بينهم سيدة معها فتاة وولد وقتلت بالرصاص أثناء محاولة طمأنة أبنائها.



وقابل يوسف الرفاعي أسرة هذه السيدة وقال زوجها أنه حزين بسبب شجاره معها قبل وفاتها مما جعل "الرفاعي" يتحدث مع عاليا ويخبرها أنه سيأخذ إجازة ليقضيها معها ومع وحيد نجله.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.