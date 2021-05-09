Advertisements

يوسف الرفاعي يعتذر لعاليا عقب وصوله قطاع الأمن الوطني في "الاختيار2"

الأحد 09/مايو/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شهدت الحلقة ال26 من "الاختيار2" عدد من الأحدث حيث وصل يوسف الرفاعي إلى قطاع الأمن الوطني بالمنيا عقب حدوث عدد من العمليات الإرهابية.

و كان من بينها تعرض مدنيين داخل أوتوبيس لإطلاق نيران من قبل إرهابيين وكان من بينهم سيدة معها فتاة وولد وقتلت بالرصاص أثناء محاولة طمأنة أبنائها.

وقابل يوسف الرفاعي أسرة هذه السيدة وقال زوجها أنه حزين بسبب شجاره معها قبل وفاتها مما جعل "الرفاعي" يتحدث مع عاليا ويخبرها أنه سيأخذ إجازة ليقضيها معها ومع وحيد نجله.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني احمد حلاوة

أخبار تهمك

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ ساعتين و 32 دقيقة

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

منذ 33 دقيقة

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة في الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

موسيماني يقرر طرد نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على طاقم تحكيم مواجهة الأهلي والزمالك في قمة الدوري

منذ ساعة

غلق مطعم شهير في الحسين لعدم التزامه بالغلق.. ومحافظ القاهرة: "رئيس الحي اللي مش عارف يشتغل يقعد في بيتهم"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

هادي الجيار يفاجئ الجمهور بدوره في "الاختيار 2" قبل وفاته

أحمد مكي يكاد يقتل وتجمعه علاقة حب بـ أسماء أبو اليزيد.. تفاصيل

أحمد مكي يعترف لـ أسماء أبو اليزيد بحبه ويقرر خطبتها في "الاختيار 2"

يوسف الرفاعي يستعد لخطبة أسماء أبو اليزيد.. الحلقة الـ9 من "الاختيار 2"

أسماء أبو اليزيد تكشف مفاجأة حول شخصية "يوسف الرفاعي وعاليا" في "الاختيار2" (خاص)

استهداف يوسف الرفاعي.. الحلقة الـ12 من "الاختيار2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم برشلونة

11:32 م

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

09:57 م

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

10:01 م

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي