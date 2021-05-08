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في جولة مفاجئة.. محافظ القاهرة يغلق عددا من المحال المخالفة

السبت 08/مايو/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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فاجأ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عددا من الأحياء، بجولة ميدانية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق، وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.


بدأ المحافظ جولته، بميدان (السيدة عائشة وشارع محمد علي والمغربلين والمناصرة والدرب الأحمر وشارع بور سعيد وميدان السيدة زينب والمبتديان والناصرية وسوق الاثنين وميدان الأوبرا والأزهر والعتبة) لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة، مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.


وخلال الجولة فاجأ محافظ القاهرة عددا من المحال المخالفة وعلى الفور، أصدر قرار بإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


يذكر أن غرامة المخالفين لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تصل ل ٤٠٠٠ جنيه.




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