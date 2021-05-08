Advertisements
في جولة مفاجئة.. محافظ القاهرة يغلق عددا من المحال المخالفة
السبت 08/مايو/2021 - 11:05 م
إسماعيل منطاوي
Advertisements
فاجأ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عددا من الأحياء، بجولة ميدانية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق، وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.
بدأ المحافظ جولته، بميدان (السيدة عائشة وشارع محمد علي والمغربلين والمناصرة والدرب الأحمر وشارع بور سعيد وميدان السيدة زينب والمبتديان والناصرية وسوق الاثنين وميدان الأوبرا والأزهر والعتبة) لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة، مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الجولة فاجأ محافظ القاهرة عددا من المحال المخالفة وعلى الفور، أصدر قرار بإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
يذكر أن غرامة المخالفين لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تصل ل ٤٠٠٠ جنيه.
بدأ المحافظ جولته، بميدان (السيدة عائشة وشارع محمد علي والمغربلين والمناصرة والدرب الأحمر وشارع بور سعيد وميدان السيدة زينب والمبتديان والناصرية وسوق الاثنين وميدان الأوبرا والأزهر والعتبة) لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة، مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الجولة فاجأ محافظ القاهرة عددا من المحال المخالفة وعلى الفور، أصدر قرار بإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
يذكر أن غرامة المخالفين لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تصل ل ٤٠٠٠ جنيه.
Advertisements