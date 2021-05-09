في اليوم العالمي للطيور المهاجرة.. 9 رسائل من وزيرة البيئة

شاركت مصر العالم إحياء اليوم العالمى للطيور المهاجرة من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة والذي يقام هذا العام تحت شعار "غني - طير.. حلق مثل الطيور" وذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بأهمية الطيور للبيئة والإنسان ودورها فى حماية التنوع البيولوجي.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة خلال اليوم العالمي للطيور المهاجرة:





١-أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اليوم العالمى للطيور يعد فرصة حقيقية للتوعية بأساليب التناغم والتعايش مع الطبيعة والاستمتاع بثرواتها الطبيعية من الطيور النادرة والمهاجرة دون الاضرار بها.





٢- أشارت "فؤاد"، إلى ضرورة الاستفادة من تلك الفترة والتى تفرض الإقامة بالمنازل في التعرف أكتر على الطبيعة وأهميتها وتنوعها البيولوجي وثرواتها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع ويساهم في مشاركة الفرد والمجتمع في حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.





٣-قالت وزيرة البيئة، إن الطيور تعد سفراء عالميين للطبيعة، فهي تربطنا وتمنحنا معلومات عن بيئات مختلفة بالكوكب.





٤- وأضافت أن الطيور تربط الناس بالطبيعة خلال رحلاتها السنوية، للعثور على أفضل الظروف البيئية والموائل المتاحة لتغذية وتربية صغارها.





٥- وتابعت وزيرة البيئة أن رحلات الطيور تتضمن تهديدات عديدة لتساعدنا في الحفاظ على التوازن البيئي لكوكب الأرض، وتذكرنا بأهمية العمل معا، لحمايتها والحفاظ عليها.





٦-واستكملت: "الطيور تجعلنا نفكر في علاقتنا العالمية مع الطبيعة ودورنا في حمايتها وحماية الطيور في العالم وخاصة فى ظل انتشار جائحة كوفيد 19 والذى ساعدنا فى إعادة التواصل مع الطبيعة من اجل حياتنا ومستقبلنا".





٧- وأوضحت "فؤاد" أن مصر على الصعيد الوطني قامت بالعديد من الجهود لحماية الطيور المهاجرة، وهو ما انعكس فى فوزها من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة بجائزة الطاقة العالمية 2020 عن إجراءاتنا فى حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة.





٨- كما أوضحت وزيرة البيئة أن جهود مصر تمثلت في دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة وذلك من خلال التنسيق المستمر مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز كفاءة الطاقة فى الالتزام بآلية الغلق عند الطلب فى محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومي.



