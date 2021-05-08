السياحة: 2.5 مليون سائح زار مصر منذ يوليو الماضي.. وإجراءات مشددة لمنع دخول السلالة الهندية للبلاد

كشفت سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي بالوزارة، عن استعدادات الدولة المصرية لعودة السياحة الروسية التي تمثل جزءً كبيرًا من عدد السائحين القادمين إلى مصر.



وقالت "سها" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "إنه حتى الآن القيام بالمسحة هو شرط دخول السائحين إلى مصر، وهناك جهة تتولى القيام بالمسحة للسائح الذي لم يقم بعمل المسحة في بلاده، ويقوم بالعزل 24 ساعة حتى ظهور نتيجة المسحة".



وأشارت إلى أن هناك إجراءات مشددة على القادمين من أي منطقة منتشر فيها الوباء خاصة من الهند لمنع دخول السلالة الجديدة إلى مصر، موضحة أن القطاع السياحي منتعش منذ فترة.



وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي بها معدلات السياحة الدورية مستمرة وفي ازدياد، لافتًا إلى أن هناك 2.5 مليون سائح زار إلى مصر منذ شهر يوليو الماضي وهذا دليل على نجاح مصر في تخطي أزمة فيروس كورونا وعودة السياحة ولكن ليس بمعدلاتها الرسمية.