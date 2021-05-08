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الصين تعتزم تمديد الاعانات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة

السبت 08/مايو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت وزارة المالية الصينية في بيان أن بكين تعتزم تمديد إجراءات الإعانة المالية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.


ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الوزارة الذي نشر على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أنه سوف يتم دفع الأقاليم والمناطق إلى خفض تكاليف ضمانات القروض لهذه الشركات، بما يشمل خفض معدل الفائدة إلى 1.5 % أو أقل.


وأشار البيان إلى أن التمديد سوف يستمر من العام الجاري وحتى 2023 .
وكانت الخطة السابقة تغطي الفترة بين عامي 2018 إلى .2020 وسوف تستمر الحكومة المركزية في استخدام صندوقها الخاص لتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم المناطق التي تزيد المبالغ التي تقدمها من خلال ضمانات التمويل، وخفض معدل الفائدة بالنسبة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال البيان إن هذه السياسة سوف تركز على دعم مناطق وسط غرب البلاد

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وزارة المالية الصينية وزارة المالية الصين اعانات الشركات الصغيرة والمتوسطة

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