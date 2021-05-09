استشهاد شقيق زكريا يونس في نهاية الحلقة الـ26 من "الاختيار2"

شهدت الحلقة الـ26 من مسلسل "الاختيار2" تقديم زكريا يونس واجب العزاء لأهالي سيناء في شهداء مسجد الروضة.



ورصدت أحداث يوم 25 اغسطس 2018 حيث نظم التكفيريين الإرهابيين ومنهم خيرت السبكي وحنفي كمال حيث اقتحمو كمين وكان به علي شقيق زكريا يونس.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.