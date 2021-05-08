Advertisements

بمشاركة صلاح.. ليفربول يعبر عقبة ساوثهامتون ويرتقي للمركز السادس في البريميرليج

السبت 08/مايو/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
استعاد ليفربول مذاق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتغلب على ساوثهامبتون 2 - صفر يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وتقدم ليفربول بهدف سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 31 ثم أضاف تياغو ألكانتارا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 90 .

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة ليصعد إلى المركز السادس، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد تقام يوم الخميس المقبل إلى جانب مبارياته في المراحل الثلاث المتبقية من المسابقة، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.

وانتزع ليفربول بذلك المركز السادس من توتنهام الذي تجمد رصيده عند 56 نقطة بعد أن خسر أمام ليدز يونايتد 1 -3 .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ماني ليفربول صلاح

أخبار تهمك

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة في الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في الدوري

منذ 43 دقيقة

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يقرر طرد نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ يوم

الأهلي يُحدد شرطًا واحدًا لبيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تعرف على طاقم تحكيم مواجهة الأهلي والزمالك في قمة الدوري

منذ 18 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ يوم

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

منذ حوالي 4 ساعات

بكلمات قوية.. جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام تشيلسي

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

في ليلة عودة صلاح للتسجيل.. ليفربول يعبر عقبة ساوثهامتون بصعوبة بالغة

فالنسيا يتغلب على بيتيس وإيبار على ليفانتي بالدوري الإسباني

مانشستر يونايتد يضغط على ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد يفوز على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون يفوز على ليدز يونايتد بافتتاح الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي

ليدز يخطف تعادلا قاتلا أمام ليفربول ويحرمه من المربع الذهبي للبريميرليج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

10:01 م

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

09:29 م

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

09:51 م

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة في الأهلي أمام الزمالك

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي