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لميس الحديدي تحذر من استمرار الازدحام

الأحد 09/مايو/2021 - 06:23 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
شيماء حسن
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أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن سعادتها بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم في التاسعة مساءً، قائلة "سعداء بهذه القرارات".

وقالت "الحديدي" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" السبت: "سعداء بهذه القرارات، ولكن محتاجين للوقفة لأن الأرقام في ازدياد والمسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن".

وأضافت الإعلامية: "الدولة أخذت قرارات لاتخاذ توازن بين أكل عيش الناس والحفاظ على اقتصاد المواطنين والحفاظ على صحتهم، لن تنجح بدون التزام المواطنين وتحملهم المسئولية".

وتابعت: "نحتاج إلى إجراءات أكثر قسوة خاصة أن التوصيات الحالية من منظمة الصحة العالمية أن الفيروس ينتشر عن طريق الهواء وهذا سيؤثر بشكل كبير على الجميع لن تؤثر على أكل عيش الناس فقط ولكن على صحة المواطن أيضًا".

واستطردت: "التقارير الجديدة الواردة من منظمة الصحة العالمية تتحدث عن انتشار الوباء عبر الهواء وذلك في ضوء عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى لو الأماكن مفتوحة خاصة أن الرذاذ قد يمكث في الهواء لفترة قد يساعد على الانتقال والتفشي للفيروس بشكل أوسع بالإضافة إلى النسخ المتحورة حول العالم والتي قد تصل إلينا مهما حاولنا منعها دون الوعي والمسؤولية".

واستكملت: "لو الناس أصرت على أنها تكمل في ازدحام ما قبل الإفطار قبيل مواعيد الإغلاق قد تضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة قد تؤثر على حياة الناس وبالتالي فإن أية قرارات من قبل الدولة لابد أن تتوازى مع وعي المواطن ومسؤوليته"، مشددة على ضرورة أن يلتزم المواطن بالوعي عبر التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وفي ذات الوقت الحصول على اللقاح.

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